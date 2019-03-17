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Мінфін призупинив заборону містам розміщувати кошти на депозитах

Неділя, 17 березня 2019, 11:12
 

Уряд призупинив заборону місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитах до 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Василь Шкураков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не забороняли ніяких розміщень коштів загального фонду місцевих бюджетів - ми призупинили дію цієї постанови буквально на цей рік, щоб місцеві бюджети переорієнтувалися", - сказав Шкураков.

Заступник міністра також уточнив, що місцеві бюджети поточного року розмістили близько 5 млрд грн в ОВДП.

"Дуже великий інтерес у місцевих громад до ОВДП. І Львів, і навіть Бориспіль, Маріуполь, Дніпро цікавляться цим інструментом. Вони звернулися по роз'яснення, як це працює, і сьогодні банки, зокрема й державні, впроваджують деякі механізми та співпрацюють із місцевими громадами, щоб шукати кращі можливості для розміщення таких ресурсів", - пояснив він.

Як повідомлялося, Кабмін 23 січня заборонив місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках.

Заборона Мінфіну викликала жорстку критику з боку представників місцевих органів влади.

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Мінфін депозити

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