Мінфін призупинив заборону містам розміщувати кошти на депозитах
Уряд призупинив заборону місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитах до 2020 року.
Про це повідомив заступник міністра фінансів Василь Шкураков, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми не забороняли ніяких розміщень коштів загального фонду місцевих бюджетів - ми призупинили дію цієї постанови буквально на цей рік, щоб місцеві бюджети переорієнтувалися", - сказав Шкураков.
Заступник міністра також уточнив, що місцеві бюджети поточного року розмістили близько 5 млрд грн в ОВДП.
"Дуже великий інтерес у місцевих громад до ОВДП. І Львів, і навіть Бориспіль, Маріуполь, Дніпро цікавляться цим інструментом. Вони звернулися по роз'яснення, як це працює, і сьогодні банки, зокрема й державні, впроваджують деякі механізми та співпрацюють із місцевими громадами, щоб шукати кращі можливості для розміщення таких ресурсів", - пояснив він.
Як повідомлялося, Кабмін 23 січня заборонив місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках.
Заборона Мінфіну викликала жорстку критику з боку представників місцевих органів влади.
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