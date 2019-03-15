"Укргазвидобування" замовило у Пінчука труби ще на 2 мільярди

АТ "Укргазвидобування" 4 грудня та 11 березня за результатами тендеру уклало шість угод про поставку труб на 2,1 мільярда гривень.

Про це свідчать дані у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

ТОВ "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука за 31 250 т труб виробництва ПАТ "Інтерпайп НТЗ" того ж Пінчука отримає 93% усіх коштів, а саме 1,95 млрд грн.

Від заснування "Прозорро" у 2016 році "Інтерпайп" Пінчука отримав підряди "Укргазвидобування" на 12,88 млрд грн. Це 83% від усіх угод "Укргазвидобування" з усіма постачальниками труб за кодом CPV 44160000-9 у цей період на 15,50 млрд грн.

Нагадаємо, перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олександр Романюк фігурує у кримінальному провадженні Генпрокуратури стосовно протиправної діяльності під час закупівель. Раніше Романюк був радником гендиректора групи Віктора Пінчука "East One".

За даними слідства, за підтримки та шляхом матеріальної зацікавленості Олександр Романюк та службові особи комітету конкурсних торгів "Укргазвидобування" створювали штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ "Інтерпайп Україна".

Звільнений у 2017 році директор по закупівлям "Укргазвидобування" Андрій Токарь згодом влаштувався керівником одного з департаментів "Інтерпайпу".