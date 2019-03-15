"Київстар" виграв тендер "Метінвесту"

Найбільший оператор зв'язку "Київстар" переміг у тендері з відбору оператора мобільного зв'язку для обслуговування найбільшої в країні гірничо-металургійної групи "Метінвест".

Про це з посиланням на прес-реліз "Київстару" повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що проведення тендеру ініціювала дирекція з логістики та закупівель ТОВ "Метінвест Холдинг" і ТОВ "Метінвест Діджитал".

У рамках підписаної угоди "Київстар" надасть співробітникам групи "Метінвест" "мобільний зв'язок високої якості, а також пов'язані з ним послуги".

Також у рамках угоди передбачена "співпраця в проектах цифрової модернізації підприємств і створення високотехнологічних умов для ефективної роботи бізнесу".

Окрім того, угода фіксує на 5 років прозоре ціноутворення і гнучкі оптимальні тарифні плани. Це дозволить "мінімізувати витрати на зв'язок як в Україні, так і за кордоном", відзначили у "Метінвесті".

У компанії додали, що тривале співробітництво з "Київстар" дозволить "Метінвесту" "побудувати надійні канали для створення платформи цифрових рішень для бізнесу та істотно підвищити рівень сервісу надання мобільного зв'язку співробітникам групи".

У "Київстарі" в свою чергу зазначили, що співпраця компаній є довгостроковим стратегічним проектом.

"Київстар" — український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв'язку, зокрема для 3G і 4G зв'язку, для 26,4 млн абонентів. Акціонери "Київстару" — міжнародна група VEON Ltd, акції якої знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам). Чистий дохід компанії у 2018 році склав 18,7 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж за 2017 рік. При цьому маржа EBITDA збільшилась на 0,5 процентних пунктів — до 56,2%.

"Метінвест" — міжнародна гірничо-металургійна група компаній. У її структуру входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів із охопленням всіх ключових світових ринків. За 9 місяців 2018 року група отримала 9,06 млрд дол, рентабельність за EBITDA становить 22%.

ТОВ "Метінвест Холдинг" — керуюча компанія Групи "Метінвест".

Нагадаємо, в Україні готують черговий тендер на впровадження 4G.