ЄБРР і ЄС роздадуть українським підприємцям кредити на 60 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку і Євросоюз запускають кредитну лінію EU4Business-ЄБРР обсягом 60 мільйонів євро для фінансування проектів малих і середніх підприємств в Україні.

Про це повідомив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне на прес-конференції в Києві 15 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запускаємо зараз кредитну лінію в Україні. Її розмір - приблизно 60 млн євро. Лінія призначена для МСП, для використання підприємствами можливостей, які відкриваються через Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною", - сказав він.

За словами Патроне, у рамках цієї кредитної лінії позичальники зможуть отримати довгострокові кредити в сумі до 3 млн євро. Кредити надаватимуться в гривні.

"Ця кредитна лінія - це інтеграція в географічному та економічному планах. Після створення ПВЗСТ між ЄС і Україною перед місцевими компаніями відкрилися численні можливості. Запуск кредитної лінії EU4Business-ЄБРР дає місцевим МСП, які забезпечують майже 80% робочих місць у країні, але на які поки що доводиться лише приблизно 40% ВВП, додатковий доступ до фінансування для того, щоб вони могли і надалі розвиватися, ставати більш конкурентоспроможними та відповідати стандартам ЄС", - зазначив Патроне.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку планує цього року реалізувати в Україні близько 160 проектів грантової підтримки для малого і середнього бізнесу.