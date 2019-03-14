Кременчуцьку ГЕС реконструюють за 1,2 мільярда гривень

Контракт на реконструкцію Кременчуцької гідроелектростанції підписали гендиректор харківського АТ "Турбоатом" Віктор Суботін і гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Загальна вартість контракту становить понад 1,2 млрд грн. Термін його виконання — 3,5 року.

"Предметом контракту є реконструкція двох турбін і двох генераторів гідроагрегатів ст.№№ 4, 5 Кременчуцької ГЕС, включаючи проектування, виготовлення, поставку обладнання, виконання демонтажно-монтажних робіт і послуги інжинірингового супроводу", — повідомляє прес-служба "Турбоатому" в четвер .

Очікується, що реконструкція ГЕС дозволить підвищити її експлуатаційну надійність і продовжити термін експлуатації зазначених гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС на 40 років.

Це дозволить збільшити коефіцієнт корисної дії і потужність агрегатів при максимальному напорі на 5,6 МВт (2,8 МВт х 2). Також після реконструкції розшириться діапазон регулювання потужності агрегатів.

Окрім цього, в рамках контракту з "Укргідроенерго" Суботін підписав також контракт з і. о. директора харківського ДП "Електроважмаш" Дмитром Костюком. У рамках цього контракту планується проектування, виготовлення і постачання двох гідрогенераторів на Кременчуцьку ГЕС. Сума угоди склала 470 млн грн.

Кременчуцька гідроелектростанція на Дніпрі розташована у місті Світловодськ (Кіровоградська обл.). Вона є третім ступенем каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. В експлуатації з 1959 року.

Як повідомлялося, чотири українських міста — Кам'янець-Подільський, Чортків, Житомир та Львів — планують повністю перейти на "зелену" енергетику до 2050 року.