Смолій: скасування норми про незаконне збагачення не завадить траншу МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду під час візиту до Києва порушила питання скасування Конституційним судом норми про незаконне збагачення, водночас Національний банк України не бачить у цьому загрози для подальшої співпраці з фондом.

Про це повідомив голова центробанку Яків Смолій під час брифінгу у Києві 14 березня.

"Місія була технічна. Справді, питання рішення КС обговорювалося. Але на сьогодні жодних рішень не було прийнято. Ми продовжуємо працювати у звичайному режимі й не бачимо в цьому якихось ризиків для співпраці з МВФ і отримання чергових траншів", - сказав Смолій.

Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення. Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

G7 та Світовий банк назвали рішення КС значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні.

13 березня експерти МВФ завершили візит в Україну. Його мета — оцінити хід виконання поточної програми співпраці.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми заплановано на середину травня. Його успішність залежить від того, як Україна виконає умови з дедлайном "до кінця березня". Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

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