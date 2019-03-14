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Ryanair запустить ще один рейс із Києва до Польщі

Четвер, 14 березня 2019, 15:45
 

Ryanair відкрив продаж на ще один маршрут із Києва до Польщі - в місто Катовіце, польоти за яким почнуть виконуватися з 30 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє Avianews.

Відповідно до опублікованого розкладу, рейси заплановані з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Вильоти з Катовіце о 07:00, вильоти з київського аеропорту Бориспіль - об 11:15.

Мінімальна ціна авіаквитка в один бік на момент публікації матеріалу становила 28 євро з урахуванням перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі.

Новий маршрут Ryanair дублює існуючий маршрут Wizz Air Київ-Катовіце, який на початку 2009 року став одним із перших міжнародних напрямків Wizz Air з України.

Згідно з даними із системи бронювання, рейси Київ-Катовіце виконуватиме польська дочка Ryanair - Ryanair Sun, яка спеціалізується на чартерах і буде перейменована у Buzz восени 2019 року.

Нагадаємо:

Ryanair анонсувала початок польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида з жовтня 2019 року.

Ryanair з жовтня відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини.

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