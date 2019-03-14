Ryanair запустить ще один рейс із Києва до Польщі
Ryanair відкрив продаж на ще один маршрут із Києва до Польщі - в місто Катовіце, польоти за яким почнуть виконуватися з 30 жовтня 2019 року.
Про це повідомляє Avianews.
Відповідно до опублікованого розкладу, рейси заплановані з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Вильоти з Катовіце о 07:00, вильоти з київського аеропорту Бориспіль - об 11:15.
Мінімальна ціна авіаквитка в один бік на момент публікації матеріалу становила 28 євро з урахуванням перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі.
Новий маршрут Ryanair дублює існуючий маршрут Wizz Air Київ-Катовіце, який на початку 2009 року став одним із перших міжнародних напрямків Wizz Air з України.
Згідно з даними із системи бронювання, рейси Київ-Катовіце виконуватиме польська дочка Ryanair - Ryanair Sun, яка спеціалізується на чартерах і буде перейменована у Buzz восени 2019 року.
Нагадаємо:
Ryanair анонсувала початок польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида з жовтня 2019 року.
Ryanair з жовтня відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини.
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