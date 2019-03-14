У США виявили нові обставини і зупинили експлуатацію Boeing 737 Max

Федеральне агентство повітряного транспорту США (FAA) планує почати розслідування двох падінь літака Boeing 737 MAX 8.

Про це пише Reuters.

FAA розпорядилося тимчасово зупинити польоти літаків після двох катастроф, "які вимагають подальшого розслідування можливості спільної причини".

Рішення було прийнято після "нової інформації, отриманої від вивчення уламків, що стосується конфігурації літака відразу після зльоту ... разом з новими уточненими даними супутникового стеження за траєкторією польоту літака".

Раніше в FAA заявляли про відсутність підстав зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Нагадаємо:

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Великобританія, а пізніше —Німеччина, Франції, Ірландія та ще низка європейських країн, а також Канада.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

США відмовились зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Українська правда