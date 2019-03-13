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У Сомалі заборонили польоти літаків "Антонов"

Середа, 13 березня 2019, 18:15
 

Уряд Сомалі заборонив польоти чотирьох типів літаків марки "Антонов" у повітряному просторі країни з міркувань безпеки.

Про це пише "Голос Америки".

Управління цивільної авіації Сомалі заявило, що літаки Ан-24, Ан-26, Ан-32 і Ан-12 не зможуть працювати в сомалійському повітряному просторі після 15 березня.

Офіційні особи стверджують, що жодних інцидентів з побудованими в роки Радянського Союзу літаками не було, але були "небезпечні ситуації".

Спочатку УЦАС вимагало, щоб оператори авіаперевезень припинили польоти до 28 лютого. Потім цей термін був продовжений до 15 березня.

У листі йдеться, що у літаків "Антонов" немає уповноважених центрів технічного обслуговування в Східній Африці, де їх можна було б ремонтувати.

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Антонов Африка авіа

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