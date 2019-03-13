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МАУ не відмовляється від придбання сумнозвісних Boeing 737 MAX

Середа, 13 березня 2019, 17:16
 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" у 2019 році поповнить власний парк сумнозвісними літаками Boeing 737 MAX, один із яких нещодавно розбився в Ефіопії.

Про це заявили у прес-службі авіакомпанії.

"Авіакомпанія МАУ зацікавлена у поповненні парку сучасними типами повітряних суден. Наразі у флоті МАУ літаків Boeing 737 MAX немає, але на 2019 рік запланована поставка трьох літаків цієї моделі", — йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії стверджують, що пріоритетом номер один для них "завжди була і залишається безпека наших пасажирів на борту".

І додають, що наразі компанія веде активний діалог із виробником літаків Boeing 737 MAX і уважно стежить за перебігом розслідування катастрофи рейсу ET302.

"До комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов’язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки, і отримані дозволи на його польоти з боку авіаційної влади як мінімум США, ЄС та України", — резюмували у МАУ.

Нагадаємо:

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Великобританія, а пізніше Німеччина, Франції, Ірландія та ще низка європейських країн.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

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