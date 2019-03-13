УЗ пустить приватну тягу на залізницю вже цього року — Омелян

Цього року в Україні в експериментальному режимі запроваджується приватна тяга на залізниці, що, серед іншого, дозволить вирішити "застарілі проблеми з перевезенням аграрної продукції".

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян 12 березня під час розширеної наради з аграріями Київщини.

За словами міністра, одна з найважливіших галузей національної економіки — аграрна сфера — страждає від прогалин із логістикою. Тож запровадження приватної тяги разом із поставкою нових локомотивів (у середині березня Україна отримає ще 8 тепловозів General Electric - ред) дозволять "поступово забезпечити залізницю тягою".

"Майже 40% валюти, яка входить в Україну, — валюта від агропромислового комплексу. На європейському ринку працює понад 700 українських компаній. Показники перших місяців 2019 року свідчать про зростання експорту продукції АПК", — зауважив Омелян.

Нагадаємо, ще кілька років тому колишній очільник Мінінфраструктури Андрій Пивоварський (обіймав цю посаду у 2014-2016 роках) зазначав, що в "Укрзалізниці" підхід до приватної тяги — обережний.

А враховуючи технічний стан тяги в УЗ та потребу її оновлення, "ні УЗ, ні Україна не зможуть знайти стільки грошей, щоб замінити тягу". Як він тоді заявив, "це сотні мільйонів доларів".