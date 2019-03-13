У США не хочуть залежності своїх союзників від російського газу

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не бажає, щоб американські союзники в Європі перебували в залежності від російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, нафтовий і газовий експортний бум США дозволяє Вашингтону задовольняти потреби союзників в енергії, чим вже займаються геополітичні конкуренти Сполучених Штатів.

Помпео зазначив, що США слід заохочувати партнерів купувати енергоносії у них, караючи при цьому недобросовісних постачальників.

"Ми не хочемо, щоб наші європейські партнери підсіли на російський газ через проект "Північний потік-2", так само як і ми самі більше не хочемо залежності від поставок венесуельської нафти" - заяви держсекретар США.

Як повідомлялося, США готуються накласти санкції на компанії ЄС, які співфінансують російський трубопровід "Північний потік-2", а також компанії, що беруть участь у прокладанні труб в Балтійському морі.

Європейська правда