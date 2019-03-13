Суд заблокував стягнення з "Ощадбанку" 124 мільйонів

Генеральна прокуратура не дозволила безпідставно стягнути з державного "Ощадбанку" понад 124 мільйонів гривень на користь позивача — компанії Tactical Business LLP.

Про це йдеться на сайті Генпрокуратури.

Зазначається, що вказана комерційна структура та "Ощадбанк" уклали кредитний договір. Для його забезпечення банк отримав в іпотеку нерухоме майно та земельні ділянки.

У зв'язку з неповерненням грошей за кредитом фінустанова у рахунок заборгованості звернула стягнення на заставне майно. Однак позичальник, не виконавши зобов'язання, намагався стягнути з банку частину вартості заставного майна. Ця сума, начебто, перевищує боргове зобов’язання на суму понад 124 млн грн.

Прокуратура під час апеляційного розгляду довела безпідставність заявлених вимог "з огляду на відповідність оцінки спірного майна розміру наявної заборгованості за кредитним договором".

Київський апеляційний господарський суд, погодившись із доводами прокуратури, скасував незаконне судове рішення та відмовив у позові комерційній структурі.

У свою чергу Tactical Business LLP звернулась до суду з касаційною скаргою, однак Верховний Суд залишив це рішення без змін.

"У зв’язку з чим вдалося запобігти стягненню з державної банківської установи понад 124 млн грн", — зазначили у ГПУ.

Нагадаємо, що раніше "Ощадбанк" уже фігурував у справі про привласнення його коштів. Тоді у рамках цієї справи правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. До цього у рамах цієї ж справи було затримано ще 10 осіб.