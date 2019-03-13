Голову Держгеонадр, який видавав ліцензії Фуксу, позбавили приставки в. о.

Олег Кирилюк Фото facebook.com/geonadra.gov.ua

Конкурс на посаду голови Державної служби геології та надр України виграв Олег Кирилюк, який останні півтора роки був тимчасовим виконуючим обов’язки Голови Держгеонадр.

Про це повідомляється на сторінці служби у Facebook.

Кирилюка відібрала 12 березня комісія з питань вищого корпусу державної служби, яка діє при Національному агентстві з питань державної служби України. Пропозиція комісії має бути затверджена прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

У ході співбесіди Кирилюк розповів про майбутні плани на посаді голови Держгеонадр.

Він зазначив, що планує запровадити електронну процедуру проходження заявок від надрокористувачів, що дозволить їм оперативно та прозоро відслідковувати свою пропозицію.

"В першу чергу, це відкриття надходження заяв. На мою думку, пакети документів мають заходити в електронному вигляді, реєструватися і надрокористувач повинен бачити всі етапи руху – від дати реєстрації в Держгеонадра і далі, де вони знаходяться – в облраді, в Мінприроди, в райраді, в сільраді, включаючи погодження координат в Геоінформ", – розповів Кирилюк.

Він повідомив, що служба вже підготувала для проведення майбутніх аукціонів ряд нових нафтогазових ділянок.

"На сьогодні ми підготували для проведення аукціонів більше 30 нафтогазових ділянок та біля 30 ділянок з іншими корисними копалинами. Серед таких копалин є бурштин, кольорові метали, графіт – все те, що має величезний попит не лише в Україні, та і у всьому світі, це те, що відноситься до матеріалів критичної сировини", – сказав він, додавши, що в цьому році на аукціони буде виставлено більше 30 тис квадратних кілометрів надр для видобутку вуглеводнів.

У Держгеонадрах нагадали, що за останній рік система продажу ліцензій була переведена на платформу "Прозорро", відомство відкрило електронну карту Украіни з корисними копалинами, а іноземні компаніі були допущені до видобутку вуглеводнів.

6 березня в Україні пройшли відразу 3 унікальні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Вперше вони стосувалися прав на надрокористування.

Зростання вартості лотів склало близько 96 млн від оголошеної вартості, це понад 3 рази – від 45 млн. грн до 141 млн. грн. За один із лотів велася особливо серйозна боротьба: переможець з-поміж 4-х учасників аукціону заплатив ціну, на 479% більшу від оголошеної вартості прав на користування ділянкою.

Як повідомлялося, за час керівництва Кирилюка Держгеонадр видало 16 ліцензій на видобуток газу на Полтавщині скандальній компанії "Голден Деррік", яку пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом. Сам бізнесмен неодноразово спростовував своє відношення до вказаної компанії.

Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині він веде бізнес в Україні. Фукс відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

У вересні-2018 Державна аудиторська служба за результатами перевірки діяльності Держгеонадра з 2015 по 2017 роки дійшли висновку, що дозволи на видобуток газу компанії російського олігарха Фукса були видані незаконно.

12 лютого Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Державній службі геології та надр України "через тіньову схему видачі ліцензій на видобуток корисних копалин, організовану її керівництвом".

Економічна правда