Nissan припинить продаж Infinity в Європі

Японський автоконцерн Nissan припинить продажі автомобілів марки Infinity в Західній Європі до червня 2020 року, активізувавши продажі на ринках США і Китаю.

Про це йдеться в опублікованій у середу заяві компанії, повідомляє ТАСС.

Як підкреслюється в заяві, виробництво цих автомобілів на заводі у британському місті Сандерленд планується припинити до кінця поточного року.

На лінії складання Infinity працюють 250 осіб, тоді як на всьому заводі Nissan в Сандерленді налічується 7 тис. робочих. Nissan обіцяла зробити все можливе, аби люди, які потрапляють під скорочення, змогли зберегти свої робочі місця.

У Nissan підкреслюють, що рішення припинити продажі Infinity в Західній Європі пов'язане з гострою конкуренцією на європейському авторинку. Водночас компанія розраховує активізувати продажі на ринках США та Китаю.

Нагадаємо, що вперше за п'ять років у Європі знизились продажі автомобілів. Зокрема, погіршив свої показники і автоконцерн Nissan.