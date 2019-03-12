NVIDIA купує виробника чіпів із офісом у Києві

Американська компанія NVIDIA заявила про намір купити ізраїльського виробника чіпів і мережевого устаткування Mellanox за 6,9 мільярда доларів або 125 доларів в перерахунку на одну акцію.

Про це повідомляє AIN.ua.

Ціна угоди, яку планують завершити до кінця 2019 року, приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж біржова вартість Mellanox на момент анонса.

У Mellanox є R&D-офіс в Україні, що нараховує до 80 фахівців. Компанія відкрила його в 2017 році в БЦ "Леонардо" після успішної роботи з декількома українськими партнерами.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про суперництво між NVIDIA, Intel і Microsoft - кожна з цих компаній претендувала на поглинання Mellanox.

Завдяки новій угоді NVIDIA зможе краще конкурувати на ринку серверів, на частку якого припадає близько третини продажів.

Раніше Nvidia і Mellanox вже співпрацювали в області суперкомп'ютерів. Компанії спільно займалися створенням двох найпотужніших суперкомп'ютерів сучасності, американських Sierra і Summit, які використовує Департамент енергетики США.

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