Українська "молочка" почала експансію до країн Перської затоки
Українським виробникам молочної продукції відкрили шлях для експорту до Оману.
Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
На сайті Держслужби опубліковані вимоги для експорту молочних продуктів із України до Султанату Оман, затверджені разом із представниками Оману.
Робота щодо просування українських молочних продуктів на ринки інших країн Перської затоки триває.
Нагадаємо, у 2018 році Україна отримала від експорту молочних продуктів на 6% менше, ніж у 2017. Пальму першості імпорту отримало Марокко, на другому місці — Казахстан, на третьому - Молдова.
Раніше аналітики назвали Топ-10 товарів, які експортує Україна.
Економічна правда
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