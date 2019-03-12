Укргазбанк продав корпус заводу "Арсенал"

АБ "Укргазбанк" продав через OpenMarket (державне підприємство "СЕТАМ") корпус № 4 заводу "Арсенал" у центрі столиці на вулиці Московській, 8 за понад півмільярда гривень.

Про це повідомили у прес-службі Укргазбанку.

На торги було виставлено частину легендарного заводу ( 37 957 кв. м) та земельну ділянку (1,36 га). Їх продали за 563 млн 698 тис. 752 грн.

За словами генерального директора "СЕТАМ" Віктора Вишньова, таким чином OpenMarket встановив черговий рекорд, продавши найдорожчий лот. Він додав, що актив був проданий без зниження ціни.

"Будівля та ділянка розташовані в історичному центрі столиці, тому це дуже вигідна і вдала інвестиція для нового власника", — підкреслив Вишньов.

Нагадаємо, у кінці лютого "Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 млн грн.

Держпідприємство "СЕТАМ" створене Міністерством юстиції для реалізації майна через інтернет. Система працює на всій території України з 2014 року.