Фінансові компанії виводять понад трильйон доларів з Британії

Згідно з дослідженням аналітичного центру New Financial, понад 275 фінансових компаній виводять в ЄС активи зі Сполученого Королівства на загальну суму 1,2 трильйона доларів.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Як свідчить дослідження, десять великих, зокрема, інвестиційних банків переміщують 800 млрд фунтів стерлінгів (або майже 10% активів країни) в ЄС. Страхові компанії виводять 35 млрд фунтів стерлінгів, а компанії з управління активами - 65 млрд фунтів стерлінгів.

Згідно з дослідженням, понад 250 компаній створюють нові штаб-квартири на континенті, а понад 210 відкрили нові юридичні особи або подали заявки на нові банківські ліцензії.

За словами авторів, через Brexit переїжджають 5 тисяч працівників або ж вони будуть працевлаштовані на нових місцях роботи. Це число буде продовжувати рости в найближчі роки, стверджують дослідники.

За словами авторів, близько 100 фінансових інституцій і компаній вибрали місцем роботи Дублін, 60 - в Люксембург, 41 - Париж, 40 - Франкфурт-на-Майні, 32 - Амстердам.

У вівторок парламент Великої Британії знову голосуватиме за угоду про вихід з ЄС. Наразі не зрозуміло, чи відбудеться Brexit 29 березня, чи буде відкладений.

Європейська правда