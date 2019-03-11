Фонд гарантування намагається повернути 770 мільйонів, виведених з банку-банкрута

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сподівається, що суд прийме рішення, яке дозволить повернути 770 мільйонів гривень кредитних коштів, виведених з ПАТ "Радикал Банк".

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

5 березня 2019 року відбулось чергове засідання Господарського суду Київської області за позовом Фонду гарантування вкладів до "Радикал Банку" та ТОВ "Компанія з управління активами "АРБ Інвестменс". Позов стосується визнання недійсним договору відступлення банком прав вимоги за низкою кредитів на користь "КУА "АРБ Інвестменс".

Тимчасову адміністрацію до "Радикал Банку" було запроваджено 10 липня 2015 року, а напередодні, 9 липня 2015 року, топ-менеджментом банку спільно з керівниками компанії "АРБ "Інвестменс" було виведено з-під контролю "Радикал Банку" кредитний портфель на суму понад 769,7 млн грн.

Підписання відповідних угод, за висновками Фонду, явно свідчить про умисне розкрадання активів "Радикал Банку", оскільки виведені кредити не належали до категорії проблемних: позичальники виконували свої зобов’язання, а предмети забезпечення були в наявності і у належному стані.

Щоб надати передачі прав вимоги законного вигляду, колишні керівники банку склали низку документів, які суперечили Статуту цієї фінустанови, зокрема, в частині повноважень колегіальних органів. Крім того, згаданий кредитний портфель в подальшому був некоректно відображений в бухгалтерському обліку банку, наслідком чого стало відображення на балансі банку протягом одного дня збитку в понад 421,9 млн грн.

11 квітня 2018 року Господарський суд Київської області виніс рішення у справі за позовом Фонду до "Радикал Банку" та ТОВ "КУА "АРБ "Інвестменс" про визнання договору відступлення прав вимоги недійсним, чим задовольнив позов в повному обсязі.

Однак, 27 червня 2018 року Київський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу компанії "АРБ "Інвестменс" на це рішення, скасувавши згадане рішення Господарського суду Київської області.

Обидва ці рішення були згодом скасовані Верховним Судом, який своєю постановою від 6 листопада 2018 року у складі колегії суддів Касаційного господарського суду частково задовольнив касаційні скарги Фонду та "Радикал Банку" у справі №911/3474/17 про визнання недійсним договору відступлення прав вимоги за кредитним портфелем. Відтак, справу спрямовано на новий розгляд до Господарського суду Київської області.

Нагадаємо, раніше Фонд гарантування назвав Топ-5 схем виведення грошей із банків.

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