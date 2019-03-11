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У Запоріжжі майже добудували новий термінал аеропорту

Понеділок, 11 березня 2019, 15:12
 

В аеропорту Запоріжжя наближається до завершення будівництво нового пасажирського терміналу.

Про це з посиланням на аеропорт повідомляє ЦТС.

"Станом на кінець лютого будівельники виконали понад 80% необхідних робіт", — йдеться у повідомленні.

Наразі повністю зведений каркас терміналу і завершені роботи з настилу покрівлі, а також засклено фасад. Монтується внутрішнє обладнання та комунікації.

Новий термінал площею 12 тис. кв. м зможе обслуговувати до 400 пасажирів на годину: 250 на міжнародних рейсах, 150 — на внутрішніх.

Його планують відкрити цього року.

Як повідомлялося, в Україні вперше за часів незалежності збудують аеропорт. Він розміститься біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей — поблизу селища Солоне.

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Запоріжжя аеропорт

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