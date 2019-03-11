У Запоріжжі майже добудували новий термінал аеропорту
В аеропорту Запоріжжя наближається до завершення будівництво нового пасажирського терміналу.
Про це з посиланням на аеропорт повідомляє ЦТС.
"Станом на кінець лютого будівельники виконали понад 80% необхідних робіт", — йдеться у повідомленні.
Наразі повністю зведений каркас терміналу і завершені роботи з настилу покрівлі, а також засклено фасад. Монтується внутрішнє обладнання та комунікації.
Новий термінал площею 12 тис. кв. м зможе обслуговувати до 400 пасажирів на годину: 250 на міжнародних рейсах, 150 — на внутрішніх.
Його планують відкрити цього року.
Як повідомлялося, в Україні вперше за часів незалежності збудують аеропорт. Він розміститься біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей — поблизу селища Солоне.
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