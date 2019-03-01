ДТЕК Ахметова планує видобувати газ із глибини 7 кілометрів

Компанія ДТЕК Нафтогаз має намір запустити в Україні видобуток газу з глибини 7 кілометрів.

Про це повідомив генеральний директор компанії ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров на Ukrainian Energy Forum-2019 в Києві, передає прес-служба компанії.

"Наша мета - перехід на нові глибинні горизонти понад 7 тисяч метрів, де до нас ще ніхто не здобував газ в Україні", - сказав Щуров.

За його словами, за останній рік істотно стабілізувалася регуляторне середовище та фіскальна політика держави щодо газовидобувних компаній, і сьогодні необхідно зробити пріоритетним питанням визначення можливостей в нарощуванні обсягів видобутку.

"За 4 роки наша компанія збільшила видобуток газу більш ніж в 3 рази - з 500 млн кубометрів до понад 1,6 млрд кубометрів газу. Ми впевнені, що такий ефект можна масштабувати на всю галузь", - зазначив Щуров.

ДТЕК Нафтогаз - операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок у структурі енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо, "ДТЕК Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу з 1,6 млрд кубометрів в 2018 році до 2 млрд кубометрів в 2022 році.