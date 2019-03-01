Всі розділи
Укр / Рус

ДТЕК Ахметова планує видобувати газ із глибини 7 кілометрів

П'ятниця, 1 березня 2019, 20:36

Компанія ДТЕК Нафтогаз має намір запустити в Україні видобуток газу з глибини 7 кілометрів.

Про це повідомив генеральний директор компанії ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров на Ukrainian Energy Forum-2019 в Києві, передає прес-служба компанії.

"Наша мета - перехід на нові глибинні горизонти понад 7 тисяч метрів, де до нас ще ніхто не здобував газ в Україні", - сказав Щуров.

За його словами, за останній рік істотно стабілізувалася регуляторне середовище та фіскальна політика держави щодо газовидобувних компаній, і сьогодні необхідно зробити пріоритетним питанням визначення можливостей в нарощуванні обсягів видобутку.

"За 4 роки наша компанія збільшила видобуток газу більш ніж в 3 рази - з 500 млн кубометрів до понад 1,6 млрд кубометрів газу. Ми впевнені, що такий ефект можна масштабувати на всю галузь", - зазначив Щуров.

ДТЕК Нафтогаз - операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок у структурі енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо, "ДТЕК Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу з 1,6 млрд кубометрів в 2018 році до 2 млрд кубометрів в 2022 році.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ДТЕК газ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Після зміни постачальника кияни заплатили за світло майже 40 мільйонів не туди 15 лютого 2019, 15:02
ДТЕК Ахметова побудувала одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій 15 лютого 2019, 12:15
Адвокат відомої інвесткомпанії вимагає обмежити дії НАБУ у справі "Роттердам+" 11 лютого 2019, 12:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті