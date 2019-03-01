Протягом весни безготівкова та готівкова субсидії діятимуть паралельно

Уряд протягом трьох місяців вивчатиме переваги готівкової та безготівкової форми монетизованих субсидій.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.

"Протягом березня, квітня і травня поточного року дві системи виплати субсидій у грошовій формі - безготівкова та готівкова - функціонуватимуть паралельно, що дасть можливість об'єктивно оцінити переваги кожної з них", - сказав Рева.

Він також зазначив, що уряд за результатами функціонування цих систем очікує ухвалити "зважене рішення щодо подального використання зазначених механізмів у майбутньому".

У держбюджеті на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, з яких 12 млрд грн українці повинні отримати "живими коштами".

Нагадаємо, станом на 20 лютого 2019 року субсидію готівкою отримують 3,378 млн домогосподарств, її середній розмір становить 1,681 тисяч гривень.