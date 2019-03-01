Протягом весни безготівкова та готівкова субсидії діятимуть паралельно
Уряд протягом трьох місяців вивчатиме переваги готівкової та безготівкової форми монетизованих субсидій.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.
"Протягом березня, квітня і травня поточного року дві системи виплати субсидій у грошовій формі - безготівкова та готівкова - функціонуватимуть паралельно, що дасть можливість об'єктивно оцінити переваги кожної з них", - сказав Рева.
Він також зазначив, що уряд за результатами функціонування цих систем очікує ухвалити "зважене рішення щодо подального використання зазначених механізмів у майбутньому".
У держбюджеті на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, з яких 12 млрд грн українці повинні отримати "живими коштами".
Нагадаємо, станом на 20 лютого 2019 року субсидію готівкою отримують 3,378 млн домогосподарств, її середній розмір становить 1,681 тисяч гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua