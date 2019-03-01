Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок
1 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,87 - 26,89 гривні;
Євро - 30,54 - 30,56 гривні;
Російський рубль - 0,4078 - 0,4085 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,77 - 26,99 гривні. Євро купують за 30,37 гривні, продають за 30,76 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,83 - 26,89 гривні, євро - 30,46 - 30,54 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua