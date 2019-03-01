Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок

1 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,87 - 26,89 гривні;

Євро - 30,54 - 30,56 гривні;

Російський рубль - 0,4078 - 0,4085 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,77 - 26,99 гривні. Євро купують за 30,37 гривні, продають за 30,76 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,83 - 26,89 гривні, євро - 30,46 - 30,54 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Економічна правда