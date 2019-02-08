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Ціни на нафту завершують тиждень в мінусі

П'ятниця, 8 лютого 2019, 19:25

Нафта Brent упевнено дорожчає на торгах у п'ятницю, WTI перейшла до зростання при високій волатильності торгів, при цьому обидві марки завершують тиждень в мінусі.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:40 зросла на 0,41 долара (0,67%) - до 62,04 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 0,15 долара (0,28%) - до 52,79 долара за барель.

WTI завершує тиждень падінням більш ніж на 5%, Brent демонструє менш істотне зниження - приблизно на 1,5%.

Серед негативних факторів для нафтового ринку - побоювання щодо глобального попиту, зміцнення долара США і очікування відновлення поставок з найбільшого родовища Лівії, пише MarketWatch.

Напередодні Єврокомісія і Банк Англії погіршили прогнози зростання економіки єврозони і Великобританії відповідно.

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