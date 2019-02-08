Правила газового ринку ЄС можуть поширити на газопроводи третіх країн

Посли ЄС дали головуванню Ради ЄС мандат на переговори з Європарламентом щодо змін газової директиви.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС.

Пропоновані зміни передбачають поширення правил газового ринку ЄС на газопроводи з та в треті країни.

"Мета поправок до газової директиви - забезпечити, щоби правила, які регулюють внутрішній ринок газу в ЄС, застосовувалися до газотранспортних ліній між державою-членом і третьою країною", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Раді ЄС, це зробить нормативно-правову базу ЄС більш послідовною, підвищить прозорість та забезпечить правову визначеність як для інвесторів у газовій інфраструктурі, так і для користувачів мережі.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".

Однією з погоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, як от Росією, лежить на країні, де газопровід вперше зустрічається з європейською мережею.

Таким чином, Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" прийматиме Німеччина.

Погоджені поправки дають шанс на втілення проекту "Північний потік-2", який опинився під загрозою через позицію Франції.

Європейська правда