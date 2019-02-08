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Країни Євросоюзу домовилися не блокувати "Північний потік-2"

П'ятниця, 8 лютого 2019, 17:46

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

"Що стосується газової директиви, то ми досягли угоди, і це стало можливим завдяки тому, що Франція і Німеччина тісно співпрацювали", - сказала Меркель.

При цьому вона не стала уточняти деталі досягнутого компромісу.

Як повідомлялося, однією з погоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, як от Росією, лежить на країні, де газопровід вперше зустрічається з європейською мережею.

Таким чином Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" прийматиме Німеччина.

Погоджені поправки дають шанс на втілення проекту "Північний потік-2", який опинився під загрозою через позицію Франції.

Європейська правда

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Північний потік Меркель

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