Омелян нарікає, що для ремонту доріг немає чарівної палички

Щоб відремонтувати всі дороги в Україні, фінансування на рік має бути приблизно 200 мільярдів гривень.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"На жаль, уряд це не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, які не ремонтувались десятиліттями. За часи каденції уряду Яценюка і Гройсмана відбудовано більше 7 тисяч кілометрів доріг, всі вони проходять зиму в ідеальному стані", - сказав Омелян.

Нагадаємо, у 2019 році на відновлення доріг виділено 55 мільярдів гривень з державного Дорожнього фонду.

Також уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.

З 8 лютого "Укравтодор" анонсував масштабні роботи з ліквідації ямковості на дорогах державного значення.

Раніше Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.

Було названо області, які найгірше освоювали кошти на ремонт доріг.

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