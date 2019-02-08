Омелян нарікає, що для ремонту доріг немає чарівної палички
Щоб відремонтувати всі дороги в Україні, фінансування на рік має бути приблизно 200 мільярдів гривень.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.
"На жаль, уряд це не Гоґвортс, у нас немає чарівної палички, щоб відремонтувати всі дороги України, які не ремонтувались десятиліттями. За часи каденції уряду Яценюка і Гройсмана відбудовано більше 7 тисяч кілометрів доріг, всі вони проходять зиму в ідеальному стані", - сказав Омелян.
Нагадаємо, у 2019 році на відновлення доріг виділено 55 мільярдів гривень з державного Дорожнього фонду.
Також уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.
З 8 лютого "Укравтодор" анонсував масштабні роботи з ліквідації ямковості на дорогах державного значення.
Раніше Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.
Було названо області, які найгірше освоювали кошти на ремонт доріг.
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