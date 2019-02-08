Укргазбанк поновлює програму пільгового кредитування білоруської техніки

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З 1 лютого 2019 року набуває чинності Указу Президента Республіки Білорусь № 31 від 29 січня, яким на 2019-2020 рр. продовжується фінансова підтримка експорту білоруської продукції в Україну.

У свою чергу, державний Укргазбанк, як провідний партнер цієї програми, зі свого боку вже готовий до кредитування бізнесу на придбання якісної білоруської техніки із компенсацією від уряду Білорусі.

Така програма знизить кредитне навантаження на позичальника та забезпечить підтримку українського бізнесу та корпоративного сектору.

Відтак, Банк продовжить співпрацю з Урядом Республіки Білорусь для подальшої реалізації експортних програм, які користувалися попитом серед українських підприємців.

Так, з початку дії програми Укргазбанком видано 423 кредити на загальну суму 473 млн грн для придбання 716 одиниць техніки.

Наразі до переліку білоруської продукції, що можна буде придбати за пільговою програмою кредитування, включені 77 підприємств, зокрема ВАТ "Мінський автомобільний завод", ВАТ "БелАЗ", ВАТ "Мінський тракторний завод", ВАТ "АМКОДОР", ЗАТ "Могилевський вагонобудівний завод", ВАТ "БЕЛШИНА", ЗАТ "Штадлер Мінськ", науково-виробниче підприємство "Белкотломаш" ООО, спільне білорусько-німецьке підприємство ЗАТ "МАЗ-МАН", приватне виробничо-торговельне унітарне підприємство "Машинобудівельна компанія "Вітебські підйомники".