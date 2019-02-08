Фінляндія підбила перші підсумки експерименту із виплати базового доходу

Уряд Фінляндії оголосив перші результати свого експерименту із надання громадянам базового доходу - безумовної виплати, яка замінила допомогу з безробіття.

Про це пише Reuters.

Під час експерименту, який завершився місяць тому, 2 тисячі обраних наосліп безробітних фінів стали першими європейцями, які протягом двох років отримували гарантований щомісячний базовий дохід в 560 євро, незалежно від того, знайшли вони роботу чи ні.

"Вплив на зайнятість, схоже, був незначним, судячи з першого року випробувань", - сказав міністр охорони здоров'я та соціальних справ Фінляндії Піркко Маттіла.

Фінляндія досліджує альтернативи для оновлення своєї моделі соціального забезпечення - величезне завдання, яке, як очікується, виконають вже після парламентських виборів у квітні.

Уряд вивчав, як працюватиме гарантування виплат тим, хто не може або не бажає працювати, водночас із намаганням заохотити їх до низькооплачуваної або тимчасової роботи без ризику втратити пільги.

Хоча вплив на безробіття був мінімальним, учасники експерименту повідомили, що вони стали щасливішими і здоровішими, ніж контрольна група.

"Отримувачі базового доходу тестової групи повідомили про краще благополуччя у всіх сенсах, порівняно з групою порівняння", - сказав головний дослідник Оллі Кангас.

Минулого року уряд запровадив обмеження щодо виплат безробітним, яких не прийняв роботодавець або які відмовилися від пропонованої роботи, отримуючи допомогу.

Детальніше про програму читайте у статті Економічної правди: Майже комунізм. Як Фінляндія тестує безумовний базовий дохід

Європейська правда