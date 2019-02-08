ЄС розробив нові санкції за кібератаки

Витік даних, крадіжка інтелектуальної власності, атаки на ІТ-інфраструктуру та викрадення секретної інформації можуть у майбутньому призвести до того, що ЄС накладе санкції на відповідальних за такі дії іноземних юридичних та фізичних осіб.

Про повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на внутрішній документ ЄС від 6 лютого.

Нові санкції "можуть бути спрямовані на тих, хто вчиняє ці види кібердіяльності в будь-якому місці, незалежно від їхньої національності та місцезнаходження", - йдеться у пропозиції, обговорюваній дипломатами ЄС.

Технократи, що представляють 28 країн ЄС, зустрінуться в п'ятницю, 8 лютого, в Брюсселі, щоб обговорити питання розширення режиму санкцій блоку з метою покарати компанії, держави та осіб, які беруть участь у кіберзлочинності. Цей крок відбувається на тлі зростаючої тривоги щодо передбачуваної китайської та російської діяльності.

За вчинення кібератак пропонують карати за допомогою заморожування активів та заборони подорожей до ЄС.

Як повідомлялося, Велика Британія, Нідерланди, Литва, Румунія, Фінляндія та Естонія закликали ЄС розширити дію режиму санкцій на кібернапади.

Італія є єдиною країною-членом ЄС, яка відкрито виступила проти нового режиму санкцій за кібератаки.

Захід звинуватив російську військову розвідку в управлінні глобальними кібератаками, спрямованими на установи від спортивних антидопінгових органів до АЕС та лабораторій з дослідження хімічної зброї. Наприклад, 4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо співробітників ГРУ РФ шляхом кібервтручання намагалися отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.

Європейська правда