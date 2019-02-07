Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів Дорожнього фонду
У 2019 році на відновлення доріг виділено 55 мільярдів гривень з державного Дорожнього фонду.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.
Він назвав пріоритетні інфраструктурні проекти:
- Проект GO Highway - 4 млрд грн
- Н-31 Дніпро - Решетилівка - 2 млрд грн
- Н-14 Кропивницький - Миколаїв - 1 млрд грн
- Н-08 Запоріжжя - Маріуполь - 1 млрд грн
- М-15 Одеса - Рені - 1,5 млрд грн
- Р-51 Мерефа - Лозова - 1 млрд грн
"За 5 років плануємо з'єднати всі обласні центри України гарними європейськими шляхами", - наголосив Гройсман.
За його словами, повністю змінюється підхід до перевірки якості виконаних робіт. З 2018 року всі контракти на середні поточні ремонти передбачають гарантію не менше 5 років, на капітальні ремонти – 10 років. У разі виявлення дефектів виконавець робіт буде ліквідовувати їх власним коштом.
Як повідомлялося, уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.
З 8 лютого "Укравтодор" анонсував масштабні роботи з ліквідації ямковості на дорогах державного значення.
Раніше Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.
Було названо області, які найгірше освоювали кошти на ремонт доріг.
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