Світовий банк очікує продовження співпраці з міністром Супрун

Під час візиту в Україну регіональний віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер зустрівся з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун.

Про це йдеться у заяві Світового банку щодо останніх подій навколо Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив Окружний адмінсуд Києва.

"Міністр Супрун продемонструвала стійке лідерство у проведенні реформи охорони здоров'я, спрямованої на покращення життя українців. Лише за 9 місяців від початку реформи первинної медико-санітарної допомоги 23 мільйони українців обрали сімейного лікаря, а 76% задоволені якістю послуг, порівняно з 10% у 2015 році", - заявив Мюллер.

"Постачальники первинної медичної допомоги, які укладали контракти з Національною службою охорони здоров'я, отримують більше фінансування, що йде на підвищення заробітної плати медичного персоналу для надання доступного догляду, придбання обладнання та оновлення медичних установ. В цьому році міністерство розпочинає наступний етап реформ, включаючи реформу лікарень, невідкладної допомоги, визначення гарантованого пакету пільг і розширення програм eHealth та телемедицини", - йдеться у заяві.

"Світовий банк продовжуватиме підтримувати Україну на шляху впровадження медичної реформи, аби кожен громадянин мав доступне та якісне медичне обслуговування. Ми очікуємо продовження нашої співпраці з міністром Супрун і розбудови успіхів, досягнутих вже сьогодні", - резюмував Мюллер.

Нагадаємо:

5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.

Вона пояснила, яких повноважень її позбавив суд.

У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.

27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.

Економічна правда