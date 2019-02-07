Франція вирішила піти проти "Північного потоку–2" — ЗМІ

Франція підтримує зміну законодавства ЄС, яка ускладнить будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Süddeutsche Zeitung з посиланням на французькі урядові кола.

Париж планує підтримати перегляд так званої газової директиви під час голосування в ЄС, запланованого на цю п'ятницю, йдеться у матеріалі.

"Ми не хочемо збільшувати нашу залежність від Росії і тим самим шкодити інтересам країн ЄС, таких як Польща і Словаччина", - сказали в Парижі.

Єврокомісія прагне отримати узгоджений набір енергетичних правил ЄС, які застосовуватимуться до морських трубопроводів, як це відбувається у випадку з наземними трубопроводами.

Брюссель перевірятиме, чи трубопровід відповідає законодавству ЄС, чи немає ризику негативного впливу на внутрішній газовий ринок та чи це не позначиться негативно на безпеці постачання або конкуренції.

"Дотепер німці вважали Нідерланди, Бельгію, Австрію, Грецію та Кіпр своїми союзниками. Але цього недостатньо. Без Парижа федеральному уряду буде важко проголосувати так, щоб забезпечити його волю", - йдеться у матеріалі.

Європейська правда