Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Нафта еталонних марок демонструє помірне зниження в ході азіатських торгів у четвер після зростання напередодні.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Квітневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 подешевшали на 0,24 долара (0,38%) - до 62,45 долара за барель. На торгах в середу їх ціна зросла на 0,71 долара (1,15%) і становила на закриття 62,69 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 0,15 долара (0,28%) - до 53,86 долара за барель. На попередніх торгах WTI подорожчала на 0,35 долара (0,65%), до 54,01 долара за барель.

Як стало відомо напередодні зі звіту міністерства енергетики США, запаси нафти в Штатах минулого тижня зросли на 1,26 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікували збільшення на 3,7 млн ​​барелів.

Тим часом видобуток нафти в США минулого тижня не змінився, залишившись на рекордному з 1983 року рівні 11,9 млн барелів на добу за підсумками четвертого тижня поспіль.