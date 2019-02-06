Газ для українців на 20% дешевший за його ринкову ціну – "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" постачає газ для потреб населення за ціною, яка на 20% нижча вартості палива, яке компанія закупила на лютий.

Про це журналістам повідомив директор інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов, передає УНІАН.

"В середині січня ми проводили тендер на закупівлю газу з Європи на лютий. Було 17 учасників – всім відомі найбільші енергетичні компанії", - заявив Фаворов.

"Перемогла компанія, яка в еквіваленті запропонувала ціну 10,65 гривні за кубометр... При цьому ціна, за якою ми зобов'язані продавати, становить 8,5 гривні", - сказав він.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада 2018 року – до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом підвищити ціну на газ для населення на 15% з 1 травня 2019 року, а також з 2020 року зрівняти ціни для населення з ринковими.

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