Чотири країни приєднались до рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ
Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до грудневого рішення Ради ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.
"Рішення Ради ЄС продовжує обмежувальні заходи на шість місяців, до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.
Як зазначається, ці країни беруть на себе зобов’язання забезпечити свою внутрішню політику з відповідним рішенням Ради ЄС.
"Європейський союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у заяві Могеріні.
Нагадаємо, Рада ЄС 21 грудня продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2019 року. Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами.
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