Кабмін затвердив порядок відшкодування "Укрпошті" витрат на доставку пенсій

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних із виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню.

Відповідний проект постанови затверджено на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Документ не лише визначає методику розрахунку вартості таких послуг, але і прописує, за яких умов "Укрпошта" зможе отримати дотації з бюджету.

Як наголошується в документі, бюджетні кошти виділяються "Укрпошті" за умови укладення договорів з територіальними органами Пенсійного фонду про надання послуг із виплати та доставки пенсій та грошової допомоги. Розрахунок суми відшкодування витрат виконує безпосередньо "Укрпошта", затвердивши перед цим із Пенсійним фондом форму і зміст розрахунку.

"Укрпошта" також зобов'язана щомісяця готувати і подавати Пенсійному фонду звіт про виконані послуги та їхню вартість, після чого фонд перераховуватиме належну суму коштів.

Як повідомлялося, наприкінці грудня "Укрпошта" в усіх областях України успішно провели переговори і підписала відповідні протоколи з регіональними управліннями Пенсійного фонду (ПФ) про доставку і виплату пенсій у 2019 році.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і першому заступнику голови адміністрації президента Віталію Ковальчуку проконтролювати питання доставки пенсій, збереження поштових відділень і забезпечення зарплат листонош.

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошта" зможе скоротити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля за п'ять років, якщо отримає дозвіл займатися наданням фінансових послуг.

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