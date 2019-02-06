АМПУ отримала наглядову раду

Кабінет Міністрів України на засіданні 6 лютого погодив кандидатури членів наглядової ради Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Про це йдеться у повідомленні АМПУ.

До ради увійшли 4 незалежні кандидати та 3 представників держави. Незалежними членами наглядової ради АМПУ стали Хуртьєне Вольфганг (Німеччина), Ян Ван Шоонховен (Нідерланди), Патрік Верховен (Бельгія) та Юлія Клименко. Державу у наглядовій раді представлятимуть Дмитро Барінов, Антон Ященко та Тарас Троцький.

Переможців конкурсного відбору на засіданні Уряду представив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який є членом комітету з призначень керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки України держпідприємств.

"Наглядова рада – справжнє "вікно можливостей", яким усі ми маємо скористатись задля розвитку морських портів України. Сподіваюсь на плідну співпрацю!", – прокоментував подію керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Після завершення формальних процедур призначення наглядова рада АМПУ збереться на своє перше засідання.

"На черзі - аеропорт Бориспіль", - зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Нагадаємо, АМПУ планує в 2019 році інвестувати 1,22 млрд гривень для закупівлі і ремонту суден власного флоту.