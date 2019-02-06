Болгарія наблизилася до скорочення повної залежності від російського газу

П'ять компаній та консорціумів отримали дозвіл подати заявку на тендер в 145 мільйонів євро на розробку та будівництво газопроводу між Болгарією та Грецією.

Про це пише Reuters.

Відібрані учасники повинні подати свої пропозиції наступного місяця, щоб побудувати 182-кілометровий трубопровід, спрямований на транспортування азербайджанського газу до Болгарії та зменшення майже повної залежності країни від російського газу.

Попередні заявки на тендер подавали 11 компаній.

Дозвіл отримали консорціум двох болгарських будівельних компаній та італійської компанії Bonatti, спільне підприємство між німецьким Max Streicher та грецькою Terna, а також консорціум між французьким Spiecapag, підрозділом Vinci, та болгарською Trace Group.

Грецька компанія J&P AVAX і спільне підприємство між China Petroleum Pipeline Engineering та грецьким Aktor також були допущені до подачі заявок на будівництво трубопроводу.

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.

Нині Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії. Передбачається, що після 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік", який прокладають по дну Чорного моря.

Європейська правда