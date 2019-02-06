Microsoft в Україні знайшла заміну гендиректору, яка поїхала в США

Новим генеральним директором (country manager) Microsoft в Україні став Ян Пітер де Йонг, який до цього працював в IBM.

Про це повідомив президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер на щорічному прийомі, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Ян Пітер де Йонг прибув в Україну і приступив до обов'язків 5 лютого.

До грудня 2017 генеральним директором Microsoft по Україні, Грузії і Молдові була Надія Васильєва, яка покинула цей пост після трьох років роботи, вирішивши продовжити професійну і наукову діяльність в США.

З 1 грудня 2017 року і до призначення нового керівника обов'язки гендиректора в регіоні виконував Георгій Рандель, який до приходу в Microsoft сімома роками раніше обіймав посаду генерального директора IBM в Болгарії.

Ян Пітер де Йонг, згідно з його профілем в LinkedIn, до переходу в Microsoft з листопада 2006 року працював в IBM, чотири з половиною роки обіймав посаду Business Development Exec / Deal Maker по Центральній і Східній Європі, працюючи в Празі, до цього трохи більше року був директором з продажу IT послуг в цьому регіоні.

Як повідомлялося раніше, Microsoft розчарувалася у своєму браузері і розробляє новий.