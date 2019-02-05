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Німецька авіакомпанія збанкрутувала і скасувала всі рейси

Вівторок, 5 лютого 2019, 20:45

Німецька авіакомпанія Germania, яка базується у Берліні, подала заяву про банкрутство і скасувала всі рейси.

Про це повідомляє AFP.

Авіакомпанія з 37 літаками виконувала рейси в основному на середземноморських, північноафриканських і близькосхідних туристичних маршрутах і перевозила понад 4 мільйони пасажирів на рік.

"На жаль, ми не змогли успішно завершити наші зусилля з фінансування для задоволення потреб у короткостроковій ліквідності. Ми дуже шкодуємо, що, як наслідок, у нас не було іншого вибору, крім як подати заяву про банкрутство", - сказав керуючий директор Карстен Балке.

Компанія звинувачує "непередбачувані події" у дефіциті грошових коштів, такі як "різке підвищення цін на керосин влітку минулого року з одночасним падінням євро до долара США", а також велика кількість технічних послуг, необхідних для флоту літаків.

Нагадаємо, у 2017 році про банкрутство оголосила авіакомпанія Air Berlin, яка колись була другим найбільшим авіаперевізником Німеччини.

Європейська правда

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Німеччина авіа

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