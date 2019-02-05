Укртрансгаз виручив майже 2 мільйони від продажу сонячної енергії
АТ "Укртрансгаз" за 2018 рік виручив 1,9 мільйона гривень від виробництва і продажу сонячної електроенергії.
Про це повідомляється на сайті компанії.
СЕС Укртрансгазу виробила 308 МВт*год електроенергії за 2018 рік. Всю вироблену станцією електроенергію з грудня 2017 року філія Укргазтехзв`язок у повному обсязі продає за "зеленим тарифом" до єдиної енергетичної системи України – ДП "Енергоринок".
У 2018 році Укртрансгаз зміг виручити на цьому 1,9 млн грн.
Споживання електроенергії філією Укргазтехзв'язок в 2018 року склало 225 МВт*год. Це означає, що потужності електростанції дозволяють на 100% покрити власне споживання філії з можливістю ще й надавати різницю стороннім споживачам в розмірі 79 МВт.
Згенерованого в 2018 році обсягу електроенергії вистачило би для цілорічного забезпечення потреб сучасної житлової 24-поверхової "свічки" або близько 50 середньостатистичних приватних будинків, зазначили у компанії.
Укртрансгаз розглядає варіанти встановлення альтернативних джерел енергії для живлення віддалених невеликих об’єктів ГТС.
СЕС було запущено в експлуатацію на початку 2017 року. Вона складається з 1140 сонячних панелей загальною потужністю 300 кВт.
За теоретичними розрахунками станція має генерувати 400 МВт*год електроенергії на рік, при цьому найбільшу кількість енергії – 55 МВт*год на місяць – у липні, а найменшу – 6,2 МВт*год на місяць – у грудні.
За результатами пілотної експлуатації сонячної станції Укртрансгазу інші підприємства групи Нафтогаз також планують встановити сонячні електростанції.
Нагадаємо, у структурі генерації ЄС відновлювана енергетика сягнула 29%.
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