Укртрансгаз виручив майже 2 мільйони від продажу сонячної енергії

АТ "Укртрансгаз" за 2018 рік виручив 1,9 мільйона гривень від виробництва і продажу сонячної електроенергії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

СЕС Укртрансгазу виробила 308 МВт*год електроенергії за 2018 рік. Всю вироблену станцією електроенергію з грудня 2017 року філія Укргазтехзв`язок у повному обсязі продає за "зеленим тарифом" до єдиної енергетичної системи України – ДП "Енергоринок".

У 2018 році Укртрансгаз зміг виручити на цьому 1,9 млн грн.

Споживання електроенергії філією Укргазтехзв'язок в 2018 року склало 225 МВт*год. Це означає, що потужності електростанції дозволяють на 100% покрити власне споживання філії з можливістю ще й надавати різницю стороннім споживачам в розмірі 79 МВт.

Згенерованого в 2018 році обсягу електроенергії вистачило би для цілорічного забезпечення потреб сучасної житлової 24-поверхової "свічки" або близько 50 середньостатистичних приватних будинків, зазначили у компанії.

Укртрансгаз розглядає варіанти встановлення альтернативних джерел енергії для живлення віддалених невеликих об’єктів ГТС.

СЕС було запущено в експлуатацію на початку 2017 року. Вона складається з 1140 сонячних панелей загальною потужністю 300 кВт.

За теоретичними розрахунками станція має генерувати 400 МВт*год електроенергії на рік, при цьому найбільшу кількість енергії – 55 МВт*год на місяць – у липні, а найменшу – 6,2 МВт*год на місяць – у грудні.

За результатами пілотної експлуатації сонячної станції Укртрансгазу інші підприємства групи Нафтогаз також планують встановити сонячні електростанції.

Нагадаємо, у структурі генерації ЄС відновлювана енергетика сягнула 29%.