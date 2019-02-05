Tesla купує виробника акумуляторів

Американська компанія Tesla планує придбати енерготехнологічну компанію Maxwell Technologies за 218 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Tesla купить 45,9 млн акцій компанії за 4,75 долара за штуку. Рада директорів Maxwell одноголосно затвердив угоду.

Сторони планують закрити операцію в другому кварталі 2019 року.

Maxwell Technologies - виробник акумуляторів і ультраконденсаторів. Ілон Маск є шанувальником використання технології ультраконденсаціі у виробництві електромобілів, він планував писати по цій темі наукову роботу в Стенфорді.

Maxwell також володіє технологією виготовлення компонентів електричних батарей, що по ефективності перевершують більшість на ринку.

Нагадаємо:

Раніше Tesla вирішила скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Збитки Tesla за минулий рік склали близько 976 мільйонів доларів. Загальна виручка компанії за 2018 рік склала при цьому приблизно 21,4 млрд доларів, що є рекордом для неї за весь час існування.

Економічна правда