В Італії з березня запровадять базовий дохід в розмірі 780 євро

Заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо представив першу з трьох мільйонів карток для отримання нового базового доходу громадянами.

Про це пише ANSA.

Ді Майо заявив, що "держава знову стала другом громадян". Водночас прем'єр-міністр Джузеппе Конте сказав, що "тепер інші вивчатимуть нашу реформу".

Картка жовтого кольору виглядає схожою на банківську картку, але на ній немає імені.

Вона забезпечить безробітним і бідним громадянам щомісячний дохід у розмірі до 780 євро, у поєднанні з професійною підготовкою. Шукачам роботи запропонують три робочі місця перед тим, як вони втрачатимуть право на "громадянську зарплату".

Подати заявку на відкриття картки можна буде з 6 березня, сказав Ді Майо.

Базовий дохід обіцяла запровадити одна з партій-переможниць виборів – "Рух 5 зірок". Очікується, що італійський бюджет тільки 2019 року витратить на програму 7 мільярдів євро. За останніми даними, італійська економіка увійша в рецесію, а борг країни зріс до 133% ВВП - це найбільший показник серед країн єврозони після Греції.

Європейська правда