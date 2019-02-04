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Ernest Airlines відкриє нові рейси з України до Італії та Албанії

Понеділок, 4 лютого 2019, 17:20
 

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines цьогоріч планує відкрити нові напрямки з Києва до Тирани, Рима і Генуї.

Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ".

"Мережа Ernest стрімко розвивається за напрямками між Італією, Албанією і Україною. Нові напрямки з аеропорту "Київ" (Жуляни) виконуватимуться до Тирани, Рима і Генуї", - йдеться у повідомленні.

Ernest Airlines розповідає, що отримала свій перший літак A320СЕО економ-класу на 180 місць від Airbus за договором лізингу. Це третій Airbus із 20 літаків A320, що поповнять флот Ernest Airlines до 2025 року.

"У наступному році італійська лоукост-компанія планує поповнити свій флот п'ятьма новими A320, і ще чотири мають надійти у 2020 році. І це ще не все, Ernest Airlines буде першою італійською авіакомпанією, яка отримає A320NEO. Він буде частиною флоту в лютому 2020 року", - наголошується в повідомленні аеропорту.

Ernest Airlines почала літати до Львова з 20 жовтня 2017 року, запустивши рейс зі Львова до Мілана (Бергамо). В грудні 2017 року авіакомпанія розпочала польоти до Венеції та Неаполя, а з 22 червня 2018 року розширила географію польотів до Мілана (Мальпенса) і Рима (Ф’юмічіно). З 21 січня компанія скасувала рейси зі Львова до Венеції та Мілана (Мальпенса).

Ernest Airlines також планує з березня запустити регулярні рейси з Харкова до Рима і Мілана.

Європейська правда

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