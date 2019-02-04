Ryanair відзвітувала про збитки і повідомила про реструктуризацію
Ірландська Ryanair Holdings Plc, найбільший в Європі авіаперевізник-дискаунтер, за підсумками третього фінансового кварталу зафіксувала чистий збиток, в тому числі через зниження вартості квитків взимку.
Про це повідомляється в прес-релізі авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.
Чистий збиток в жовтні-грудні склав 19,6 млн євро проти чистого прибутку в 105,6 млн євро за аналогічний період роком раніше.
У той же час виручка виросла на 9% - до 1,53 млрд євро в порівнянні з 1,41 млрд євро. У тому числі небілетная виручка підскочила на 26% і склала 557 млн євро.
Авіакомпанія за три місяці перевезла 32,7 млн пасажирів, що на 8% перевищує показник за жовтень-грудень 2017 року (30,4 млн людей). При цьому середня вартість авіаквитків впала на 6% - нижче 30 євро.
Завантаженість рейсів не змінилася - 96%.
Операційні витрати компанії злетіли на 20% - до 1,54 млрд євро.
Ryanair підтвердила січневий прогноз на 2019 фінансовий рік, згідно з яким прибуток за фінрік, який завершиться 31 березня, очікується в діапазоні 1-1,1 млрд євро проти 1,45 млрд євро в попередній рік. При цьому прогнозується підвищення обсягу перевезень на 9% - до 142 млн пасажирів.
Авіакомпанія також оголосила про зміну структури.
Майкл О'Лірі залишиться главою компанії ще на п'ять років, як мінімум до липня 2024 року. При цьому він займе нову посаду - головного виконавчого директора групи, переставши бути CEO власне авіакомпанії. Гендиректор авіаперевізника буде призначений пізніше в цьому році.
О'Лірі буде займатися розвитком групи в цілому, а також займатиметься роботою "дочірніх" компаній (Laudamotion в Австрії, Ryanair Sun в Польщі і Ryanair UK), причому деякі з цих підрозділів можуть отримати власних CEO.
Голова ради директорів Девід Бондерман покине компанію влітку 2020 року, пропрацювавши в ній більше 20 років. Його змінить Стен Маккарті, який увійшов до складу правління Ryanair в 2017 році і став заступником голови у квітні минулого року.
Ryanair щодня здійснює понад 2,4 тис. перельотів з 200 аеропортів, розташованих в 37 країнах. У минулому фінроці компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.
Нагадаємо, за обсягами пасажиропотоку у 2018 році у Європі вперше з 2004 року змінився лідер на ринку пасажирських авіаперевезень.
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