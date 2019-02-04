Dragon Capital інвестував у велику IT–компанію

Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. та Dragon Capital Investments Limited, що входять до групи компаній Dragon Capital, виступили основними інвесторами в новому інвестиційному раунді та стали міноритарними акціонерами Ciklum, міжнародної компанії, що надає послуги в сфері цифрових рішень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Dragon Capital.

Компанія AVentures Capital також взяла участь в інвестиційному раунді та придбала міноритарний пакет акцій компанії.

"Ми вважаємо, що глобальний тренд цифрової трансформації буде і надалі підтримувати зростаючий попит на ІТ-рішення та послуги, а компанія Ciklum має всі передумови та гарні шанси скористатися цими ринковими можливостями", - заявив Андрій Носок, керуючий директор, співголова напрямку прямих інвестицій в Dragon Capital.

Ciklum був заснований у 2002 році, входить до п’ятірки найбільших ІТ-компаній в Україні. Сьогодні в Ciklum працюють понад 3 тисячі фахівців в галузі ІТ, які надають клієнтам різноманітні послуги, включаючи розробку програмного забезпечення, тестування (QA), інноваційні дослідження та їх розробка (R&D), інтернет речей (IoT), роботу з великими даними (Big Data) та інженерний консалтинг.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

AVentures Capital є інвестиційною компанією, заснованою в 2012 році. AVentures Capital інвестує в ІТ-компанії на різних етапах розвитку та має у своєму портфелі понад 15 компаній, які працюють на ринку США та ЄС, використовуючи науково-дослідний потенціал України та країн Центральної та Східної Європи.

Економічна правда