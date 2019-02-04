ЄС делегував представника до наглядової ради Фонду енергоефективності
Європейський союз офіційно делегував свою представницю до наглядової ради Фонду енергоефективності. Нею стала колишня співробітниця міжнародної компанії "PricewaterhouseCoopers", спеціалістка у сфері аудиту Лаура Гарбенцьют.
Про це повідомила у своєму Facebook віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Таким чином наглядова рада Фонду енергоефективності повноцінно сформована", - зазначила вона.
Раніше за результатами конкурсу до Наглядової ради Фонду енергоефективності обрали Анджея Райкевича (Республіка Польща) та Юлію Сабатюк (Україна). Також до складу органу увійшли представники Кабінету Міністрів України – заступник Міністра фінансів Юрій Гелетій і директорка Департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Наталія Хоцянівська.
Наглядова рада Фонду енергоефективності формується з двох представників Уряду, двох незалежних членів і одного представника міжнародних донорів. Члени наглядової ради обираються на п’ятирічний термін.
18 квітня 2018 року між представниками ЄС та Уряду України було підписано фінансову угоду про надання 50 млн євро безповоротного фінансування для Програми підтримки енергоефективності в Україні ("EE4U"), що спрямована на підтримку Фонду енергоефективності України.
Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу та управління, встановлення ефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміни наявних систем і устаткування на більш ефективні.
Як повідомлялося, Фонд енергоефективності почав роботу в січні 2018 року.
У грудні уряд України та Європейська Комісія підписали угоду про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні - EE4U-II", загальний внесок ЄС в рамках Угоди становить 54 млн євро.
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