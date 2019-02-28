У Лондоні заарештували особняк і стару станцію метро Фірташа

Високий суд Англії та Уельсу заарештував два особняки в Лондоні, які належать бізнесменові Дмитру Фірташу.

Про це пише "Комерсант".

Забезпечувальні заходи на це та інше майно, що оцінюється більш ніж в 50 млн фунтів стерлінгів, були накладені на вимогу російського банку ВТБ, якому структури Фірташа не повернули кредити на суму 2,5 млрд рублів, пише видання.

Лондонський суд також зобов'язав відповідача розкрити всі свої активи, на які може бути звернено стягнення.

За даними видання, позов до суду був поданий представниками ВТБ 26 лютого в підтримку рішення окружного суду кіпрського міста Лімасол. Останній раніше вже ухвалив забезпечувальні заходи щодо активів і майна Фірташа.

Заява представників ВТБ була визнана обґрунтованою, а відповідно до неї арешт наклали на майно бізнесмена, зареєстроване на території Великобританії.

Під забезпечувальні заходи потрапили в першу чергу два "об'єкта елітної нерухомості" в центрі Лондона. Одним з них виявився п'ятиповерховий особняк загальною площею понад 1,5 тис. кв. метрів, що знаходиться в престижному районі Найтсбрідж поруч з Гайд-парком.

Особняк має 5 поверхів, 2 з яких – під землею.

Другий заарештований особняк Фірташа є ще більш монументальною спорудою і фактично є історичним. Його орієнтовна площа становить близько 2,6 тис. кв. метрів.

Свого часу він був частиною колишньої станції лондонського метро "Бромптон-роуд", яка відкрилася 15 грудня 1906 року. Однак вона виявилася занадто близько розташована до сусідніх станцій "Найтсбридж" і "Південний Кенсінгтон". Утримувати її влада визнала недоцільним і в липні 1934 роки закрила.

У роки війни станція була пунктом сил протиповітряної оборони центру Лондона і залишалася такою до 50-х років минулого століття. Зараз в складі комплексу є тренувальний зал, гаражі, офіси і їдальня, а також підземні приміщення, що раніше використовувалися як частина станції "Бромптон-роуд".

Стара станція метро Brompton Road

Крім особняків суд наклав арешт на акції Фірташа в кінокомпанії Via Film Ltd, вартість яких, відповідно до фінансової звітності, становить близько 2 млн фунтів стерлінгів.

Видання відзначає, що крім цих забезпечувальних заходів на загальну суму більш ніж 50 млн фунтів стерлінгів суд зобов'язав Фірташа розкрити перед ВТБ інформацію про всі його активи, на які також може бути звернено стягнення.

ЕП звернулася по коментар до Group DF Фірташа, але відповіді поки не отримала.

Нагадуємо:

У січні суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на 46 млн доларів.

Забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії олігарха Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа.

Приводом став позов російського банку ВТБ, якому заборгували дві структури бізнесмена – ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів в окупованому Криму.

Загальна сума заборгованості становить понад 2,5 млрд рублів. У холдингу Фірташа заявили, що оскаржать арешт активів на Кіпрі.

Економічна правда